SPI-Titel Rieter-Aktie: So viel Verlust hätte ein Rieter-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Rieter eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Das Rieter-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 189,90 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in das Rieter-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 52,659 Rieter-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Rieter-Aktie auf 78,10 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4 112,69 CHF wert. Aus 10 000 CHF wurden somit 4 112,69 CHF, was einer negativen Performance von 58,87 Prozent entspricht.

Der Rieter-Wert an der Börse wurde auf 341,04 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at