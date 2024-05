SPI-Titel Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktie: Über diese Dividende können sich Sankt Galler Kantonalbank (N)-Anleger freuen

So viel Dividende trägt Sankt Galler Kantonalbank (N) zum Dividendenportfolio der Anteilseigner bei.

Bei der Hauptversammlung von SPI-Wert Sankt Galler Kantonalbank (N) am 01.05.2024 wurde für das Jahr 2023 das Ausschütten einer Dividende in Höhe von 19,00 CHF vereinbart. Die Aktionärsvergütung verbesserte sich damit im Vorjahresvergleich um 11,76 Prozent. Die Gesamtausschüttung lässt sich Sankt Galler Kantonalbank (N) 101,79 Mio. CHF kosten. Die Gesamtausschüttung zog damit im Vergleich zum Vorjahr um 0,010 Prozent an.

Sankt Galler Kantonalbank (N)- Ausschüttungsrendite im Blick

Heute wird der Sankt Galler Kantonalbank (N)-Anteilsschein Ex-Dividende gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem Sankt Galler Kantonalbank (N)-Wertpapier optisch zu teils deutlichen Kursverlusten kommen. Die Auszahlung der Aktionärsvergütung an die Sankt Galler Kantonalbank (N)-Anleger erfolgt kurze Zeit später. Die Dividendenrendite für das Jahr 2023 beträgt 3,87 Prozent. Die Dividendenrendite vergrößerte sich damit im Vorjahresvergleich, als sie noch 3,53 Prozent betrug.

Kursentwicklung verglichen mit realer Rendite

In einem Zeitraum von 5 Jahren blieb der Sankt Galler Kantonalbank (N)-Kurs im -Handel auf gleichem Niveau. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) und der Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktienkurs weisen für den Zeitraum eine nahezu gleiche Performance auf.

Dividendenvorhersage von Dividenden-Aktie Sankt Galler Kantonalbank (N)

Demzufolge würde sich die Dividende laut FactSet-Schätzungen nicht verändern. Somit würde die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 4,00 Prozent ansteigen.

Schlüsseldaten der Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktie

Die Börsenbewertung des SPI-Unternehmens Sankt Galler Kantonalbank (N) beträgt aktuell 2,831 Mrd. CHF. Dividenden-Aktie Sankt Galler Kantonalbank (N) besitzt aktuell ein KGV von 14,19. Im Jahr 2023 belief sich der Umsatz von Sankt Galler Kantonalbank (N) auf 956,440 Mio.CHF, der Gewinn je Aktie machte 34,63 CHF aus.

Redaktion finanzen.at