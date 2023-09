SPI-Titel Schindler-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Schindler eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Schindler-Aktie gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Schindler-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 135,00 CHF. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 74,074 Schindler-Aktien. Die gehaltenen Schindler-Aktien wären am 27.09.2023 13 570,37 CHF wert, da der Schlussstand 183,20 CHF betrug. Die Steigerung von 10 000 CHF zu 13 570,37 CHF entspricht einer Performance von +35,70 Prozent.

Der Börsenwert von Schindler belief sich jüngst auf 19,44 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at