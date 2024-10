SPI-Titel Sensirion-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Sensirion von vor 5 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Sensirion-Aktien gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurde die Sensirion-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 42,40 CHF. Wer vor 5 Jahren 1 000 CHF in die Sensirion-Aktie investiert hat, hat nun 23,585 Anteile im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 10.10.2024 1 669,81 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 70,80 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 66,98 Prozent zugenommen.

Jüngst verzeichnete Sensirion eine Marktkapitalisierung von 1,12 Mrd. CHF. Das Börsendebüt der Sensirion-Papiere fand am 22.03.2018 an der Börse SWX statt. Der Erstkurs des Sensirion-Papiers lag beim Börsengang bei 45,15 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at