SPI-Titel SoftwareONE-Aktie: So viel Verlust hätte ein SoftwareONE-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Das SoftwareONE-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der SoftwareONE-Aktie betrug an diesem Tag 24,35 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 4,107 SoftwareONE-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 62,34 CHF, da sich der Wert eines SoftwareONE-Papiers am 09.09.2024 auf 15,18 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments -37,66 Prozent.

SoftwareONE markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2,34 Mrd. CHF. Am 25.10.2019 wagte die SoftwareONE-Aktie an der Börse SWX den Sprung aufs Parkett. Zum Börsendebüt des SoftwareONE-Papiers wurde der Erstkurs mit 18,00 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at