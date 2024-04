SPI-Titel Spexis-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Spexis von vor 5 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Spexis-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Spexis-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 27,25 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die Spexis-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 36,697 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 16.04.2024 gerechnet (0,06 CHF), wäre die Investition nun 2,02 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments -99,80 Prozent.

Alle Spexis-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4,32 Mio. CHF. Am 15.05.2018 wurden Spexis-Papiere zum ersten Mal an der Börse SWX gehandelt. Ein Spexis-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 40,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at