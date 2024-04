SPI-Titel Spexis-Aktie: So viel Verlust hätte ein Spexis-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Spexis-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Am 10.04.2021 wurden Spexis-Anteile an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Spexis-Papier bei 7,60 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 13,158 Spexis-Aktien. Die gehaltenen Spexis-Aktien wären am 09.04.2024 0,73 CHF wert, da der Schlussstand 0,06 CHF betrug. Das kommt einer Abnahme um 99,27 Prozent gleich.

Der Marktwert von Spexis betrug jüngst 4,06 Mio. CHF. Das Börsendebüt der Spexis-Papiere fand am 15.05.2018 an der Börse SWX statt. Zum Börsendebüt des Spexis-Papiers wurde der Erstkurs mit 40,00 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at