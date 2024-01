SPI-Titel Swiss Steel (ex Schmolz + Bickenbach)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Swiss Steel (ex Schmolz + Bickenbach) von vor 5 Jahren gekostet

Vor Jahren in Swiss Steel (ex Schmolz + Bickenbach)-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Swiss Steel (ex Schmolz + Bickenbach)-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Swiss Steel (ex Schmolz + Bickenbach)-Anteile bei 0,58 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 1 731,482 Swiss Steel (ex Schmolz + Bickenbach)-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Swiss Steel (ex Schmolz + Bickenbach)-Papiers auf 0,09 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 156,53 CHF wert. Die Abnahme von 1 000 CHF zu 156,53 CHF entspricht einer negativen Performance von 84,35 Prozent.

Zuletzt verbuchte Swiss Steel (ex Schmolz + Bickenbach) einen Börsenwert von 278,36 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at