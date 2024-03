SPI-Titel Swiss Steel (ex Schmolz + Bickenbach)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Swiss Steel (ex Schmolz + Bickenbach)-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Wer vor Jahren in Swiss Steel (ex Schmolz + Bickenbach) eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Vor 1 Jahr wurde die Swiss Steel (ex Schmolz + Bickenbach)-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 0,12 CHF wert. Bei einem Swiss Steel (ex Schmolz + Bickenbach)-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 81 300,813 Swiss Steel (ex Schmolz + Bickenbach)-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 0,07 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 5 853,66 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 41,46 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Swiss Steel (ex Schmolz + Bickenbach) bezifferte sich zuletzt auf 212,62 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at