SPI-Titel Swissquote-Aktie: So viel hätte eine Investition in Swissquote von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem Swissquote-Papier statt. Am Handelstag zuvor stand das Swissquote-Papier letztlich bei 119,30 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die Swissquote-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 8,382 Swissquote-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 395,64 CHF, da sich der Wert eines Swissquote-Papiers am 27.10.2023 auf 166,50 CHF belief. Mit einer Performance von +39,56 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Alle Swissquote-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,49 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at