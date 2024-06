SPI-Titel Valiant-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Valiant von vor 5 Jahren verloren

Vor Jahren in Valiant eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Am 24.06.2019 wurden Valiant-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 106,80 CHF. Wenn man vor 5 Jahren 10 000 CHF in die Valiant-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 93,633 Anteilen. Die gehaltenen Valiant-Aktien wären am 21.06.2024 9 494,38 CHF wert, da der Schlussstand 101,40 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 5,06 Prozent verringert.

Der Valiant-Wert an der Börse wurde auf 1,60 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at