SPI-Titel Villars SA-Aktie: So viel Verlust hätte eine Villars SA-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Villars SA-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Villars SA-Anteile bei 835,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in das Villars SA-Papier investiert hätte, hätte er nun 1,198 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Villars SA-Papiere wären am 14.11.2023 724,55 CHF wert, da der Schlussstand 605,00 CHF betrug. Damit hätte sich das Investment um 27,54 Prozent verkleinert.

Villars SA erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 63,25 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at