SPI-Titel Zehnder A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Zehnder A von vor 5 Jahren eingefahren

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Zehnder A-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Zehnder A-Papier an diesem Tag 40,25 CHF wert. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1 000 CHF in die Zehnder A-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 24,845 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 341,61 CHF, da sich der Wert einer Zehnder A-Aktie am 07.10.2024 auf 54,00 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 34,16 Prozent angezogen.

Zehnder A wurde am Markt mit 581,08 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at