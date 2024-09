SPI-Titel Zehnder A-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Zehnder A-Investment von vor 3 Jahren verloren

Vor Jahren in Zehnder A-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Am 03.09.2021 wurden Zehnder A-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Zehnder A-Papier bei 103,20 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Zehnder A-Aktie investiert hätte, hätte er nun 96,899 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 53,20 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5 155,04 CHF wert. Mit einer Performance von -48,45 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Zehnder A belief sich zuletzt auf 590,72 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at