SPI-Titel Züblin (Zueblin Immobilien-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Züblin (Zueblin Immobilien von vor 3 Jahren verloren

Vor Jahren Züblin (Zueblin Immobilien-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Züblin (Zueblin Immobilien-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 27,20 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Züblin (Zueblin Immobilien-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3,676 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 02.09.2024 97,06 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 26,40 CHF belief. Das kommt einer Abnahme um 2,94 Prozent gleich.

Züblin (Zueblin Immobilien markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 86,93 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at