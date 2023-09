SPI-Titel Zwahlen et Mayr SA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Zwahlen et Mayr SA verloren

Bei einem frühen Investment in Zwahlen et Mayr SA-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurde die Zwahlen et Mayr SA-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Zwahlen et Mayr SA-Anteile bei 179,00 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 55,866 Zwahlen et Mayr SA-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 9 664,80 CHF, da sich der Wert einer Zwahlen et Mayr SA-Aktie am 27.09.2023 auf 173,00 CHF belief. Aus 10 000 CHF wurden somit 9 664,80 CHF, was einer negativen Performance von 3,35 Prozent entspricht.

Der Zwahlen et Mayr SA-Wert an der Börse wurde auf 12,14 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

