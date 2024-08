SPI-Wert Aluflexpack-Aktie: So viel Verlust hätte ein Aluflexpack-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Aluflexpack-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit dem Aluflexpack-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das Aluflexpack-Papier bei 20,00 CHF. Wer vor 5 Jahren 100 CHF in die Aluflexpack-Aktie investiert hat, hat nun 5,000 Anteile im Depot. Die gehaltenen Aluflexpack-Papiere wären am 19.08.2024 72,00 CHF wert, da der Schlussstand 14,40 CHF betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 28,00 Prozent eingebüßt.

Die Marktkapitalisierung von Aluflexpack belief sich zuletzt auf 248,70 Mio. CHF. Der Aluflexpack-Börsengang fand am 28.06.2019 an der Börse SWX statt. Der Erstkurs der Aluflexpack-Aktie lag beim Börsengang bei 22,10 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at