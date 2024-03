SPI-Wert Aluflexpack-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Aluflexpack von vor 3 Jahren eingebracht

Die Aluflexpack-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren Aluflexpack-Anteile an diesem Tag 34,10 CHF wert. Wer vor 3 Jahren 100 CHF in die Aluflexpack-Aktie investiert hat, hat nun 2,933 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 25.03.2024 42,58 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 14,52 CHF belief. Das entspricht einer Einbuße um 57,42 Prozent.

Aluflexpack wurde jüngst mit einem Börsenwert von 251,35 Mio. CHF gelistet. Die Aluflexpack-Aktie ging am 28.06.2019 an die Börse SWX. Der Erstkurs des Aluflexpack-Papiers lag beim Börsengang bei 22,10 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at