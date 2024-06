SPI-Wert ASMALLWORLD-Aktie: So viel Verlust hätte ein ASMALLWORLD-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Investoren, die vor Jahren in ASMALLWORLD-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Die ASMALLWORLD-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der ASMALLWORLD-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 2,08 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 CHF in die ASMALLWORLD-Aktie investierten, hätten nun 480,769 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 716,35 CHF, da sich der Wert einer ASMALLWORLD-Aktie am 24.06.2024 auf 1,49 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 28,37 Prozent verkleinert.

ASMALLWORLD wurde am Markt mit 22,42 Mio. CHF bewertet. Am 20.03.2018 wurden ASMALLWORLD-Papiere zum ersten Mal an der Börse SWX gehandelt. Das ASMALLWORLD-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 12,40 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at