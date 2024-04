SPI-Wert Autoneum-Aktie: So viel Verlust hätte eine Autoneum-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Autoneum-Investment verlieren können.

Am 19.04.2021 wurde das Autoneum-Papier an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 181,94 CHF. Bei einem Autoneum-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,550 Autoneum-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 18.04.2024 gerechnet (155,40 CHF), wäre das Investment nun 85,41 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 14,59 Prozent abgenommen.

Alle Autoneum-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 898,85 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at