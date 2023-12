SPI-Wert Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 911,00 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 0,110 Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 13.12.2023 auf 864,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 94,84 CHF wert. Mit einer Performance von -5,16 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Der Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Wert an der Börse wurde auf 489,21 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at