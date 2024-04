SPI-Wert Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit der Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktie an diesem Tag 904,00 CHF wert. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,106 Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktie auf 838,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 926,99 CHF wert. Das entspricht einem Minus von 7,30 Prozent.

Jüngst verzeichnete Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) eine Marktkapitalisierung von 471,55 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

