SPI-Wert Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis von vor 5 Jahren angefallen

Bei einem frühen Investment in Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Am 23.07.2019 wurden Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Papier bei 68,60 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,458 Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktien im Depot. Die gehaltenen Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Papiere wären am 22.07.2024 58,75 CHF wert, da der Schlussstand 40,30 CHF betrug. Damit wäre die Investition 41,25 Prozent weniger wert.

Der Marktwert von Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis betrug jüngst 135,88 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at