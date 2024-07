SPI-Wert Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Berner Kantonalbank (BEKB) von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Berner Kantonalbank (BEKB) eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Am 02.07.2014 wurden Berner Kantonalbank (BEKB)-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktie bei 192,00 CHF. Wenn man vor 10 Jahren 10 000 CHF in die Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 52,083 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 12 187,50 CHF, da sich der Wert eines Berner Kantonalbank (BEKB)-Papiers am 01.07.2024 auf 234,00 CHF belief. Das entspricht einem Anstieg um 21,88 Prozent.

Alle Berner Kantonalbank (BEKB)-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,15 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at