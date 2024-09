SPI-Wert BKW-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BKW von vor 3 Jahren eingefahren

Am 27.09.2021 wurden BKW-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 103,20 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 CHF in die BKW-Aktie investierten, hätten nun 96,899 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 14 806,20 CHF, da sich der Wert einer BKW-Aktie am 26.09.2024 auf 152,80 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +48,06 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von BKW belief sich zuletzt auf 8,07 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at