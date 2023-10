SPI-Wert BVZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BVZ von vor einem Jahr eingefahren

Am 24.10.2022 wurden BVZ-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des BVZ-Papiers betrug an diesem Tag 730,00 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0,137 BVZ-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 122,60 CHF, da sich der Wert eines BVZ-Papiers am 24.10.2023 auf 895,00 CHF belief. Das entspricht einem Zuwachs um 22,60 Prozent.

Insgesamt war BVZ zuletzt 176,68 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at