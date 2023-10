SPI-Wert Calida-Aktie: So viel Verlust hätte ein Calida-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Am 23.10.2022 wurde die Calida-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Calida-Papier 41,95 CHF wert. Wenn man vor 1 Jahr 1 000 CHF in die Calida-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 23,838 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 20.10.2023 auf 25,90 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 617,40 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 38,26 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Calida eine Börsenbewertung in Höhe von 218,85 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at