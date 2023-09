SPI-Wert Cicor Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Investition in Cicor Technologies abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Cicor Technologies-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Cicor Technologies-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Cicor Technologies-Anteile bei 35,59 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 28,099 Cicor Technologies-Aktien. Die gehaltenen Cicor Technologies-Papiere wären am 05.09.2023 1 270,10 CHF wert, da der Schlussstand 45,20 CHF betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +27,01 Prozent.

Alle Cicor Technologies-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 143,31 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at