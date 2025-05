Gewinne in Zürich: SPI klettert mittags

Am Mittwoch steht der SPI um 12:09 Uhr via SIX 0,01 Prozent im Plus bei 16 677,91 Punkten. Die SPI-Mitglieder sind damit 2,170 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,152 Prozent auf 16 650,93 Punkte an der Kurstafel, nach 16 676,24 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SPI lag heute bei 16 613,08 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 16 677,91 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der SPI seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SPI bislang Gewinne von 0,457 Prozent. Der SPI bewegte sich noch vor einem Monat, am 14.04.2025, bei 15 452,75 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.02.2025, wurde der SPI mit 17 038,80 Punkten gehandelt. Der SPI bewegte sich noch vor einem Jahr, am 14.05.2024, bei 15 739,11 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 ging es für den Index bereits um 7,47 Prozent nach oben. Der SPI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 17 386,61 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 361,69 Punkten verzeichnet.

Gewinner und Verlierer im SPI

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich derzeit Adval Tech (+ 7,84 Prozent auf 55,00 CHF), Zehnder A (+ 7,28 Prozent auf 61,90 CHF), SHL Telemedicine (+ 3,50 Prozent auf 2,07 CHF), Cicor Technologies (+ 3,45 Prozent auf 120,00 CHF) und Calida (+ 3,10 Prozent auf 17,96 CHF). Unter Druck stehen im SPI hingegen DocMorris (-8,70 Prozent auf 9,02 CHF), HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) (-7,96 Prozent auf 1,48 CHF), Alcon (-7,12 Prozent auf 73,56 CHF), Stadler Rail (-3,79 Prozent auf 21,34 CHF) und Jungfraubahn (-3,35 Prozent auf 190,20 CHF).

Die meistgehandelten SPI-Aktien

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. Zuletzt wurden via SIX 1 002 149 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie hat im SPI mit 232,810 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

KGV und Dividende der SPI-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Relief Therapeutics-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 3,00 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index präsentiert die BB Biotech-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,22 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

