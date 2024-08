SPI-Wert Comet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Comet von vor 10 Jahren eingebracht

Am 19.08.2014 wurde die Comet-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 62,25 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Comet-Aktie investiert hätte, hätte er nun 160,643 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 16.08.2024 auf 341,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 54 779,12 CHF wert. Das entspricht einer Zunahme von 447,79 Prozent.

Comet war somit zuletzt am Markt 2,65 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

