SPI-Wert Crealogix-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Crealogix von vor 3 Jahren verloren

Wer vor Jahren in Crealogix eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Vor 3 Jahren wurde das Crealogix-Papier via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 124,00 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in das Crealogix-Papier investiert hätte, hätte er nun 80,645 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 04.03.2024 auf 59,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4 798,39 CHF wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 52,02 Prozent.

Jüngst verzeichnete Crealogix eine Marktkapitalisierung von 83,23 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at