SPI-Wert Dätwyler-Aktie: So viel hätte eine Dätwyler-Kapitalanlage von vor einem Jahr eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Dätwyler-Investment verdienen können.

Vor 1 Jahr wurde das Dätwyler-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Dätwyler-Papier bei 171,20 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die Dätwyler-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5,841 Dätwyler-Aktien. Die gehaltenen Dätwyler-Papiere wären am 01.10.2024 1 001,17 CHF wert, da der Schlussstand 171,40 CHF betrug. Das entspricht einer Zunahme von 0,12 Prozent.

Dätwyler wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2,94 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at