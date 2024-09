SPI-Wert EMS-CHEMIE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in EMS-CHEMIE von vor 5 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die EMS-CHEMIE-Aktie Investoren gebracht.

Die EMS-CHEMIE-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 586,00 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die EMS-CHEMIE-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 17,065 EMS-CHEMIE-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 11 962,46 CHF, da sich der Wert eines EMS-CHEMIE-Anteils am 04.09.2024 auf 701,00 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 19,62 Prozent angezogen.

Zuletzt ergab sich für EMS-CHEMIE eine Börsenbewertung in Höhe von 16,53 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at