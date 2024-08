SPI-Wert Huber + Suhner-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Huber + Suhner von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Huber + Suhner-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit Huber + Suhner-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 65,10 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Huber + Suhner-Aktie investiert hätte, hätte er nun 153,610 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 13 041,47 CHF, da sich der Wert eines Huber + Suhner-Papiers am 26.08.2024 auf 84,90 CHF belief. Aus 10 000 CHF wurden somit 13 041,47 CHF, was einer positiven Performance von 30,41 Prozent entspricht.

Der Börsenwert von Huber + Suhner belief sich zuletzt auf 1,48 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at