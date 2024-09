SPI-Wert Ina Invest-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ina Invest von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Investment in Ina Invest-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Vor 1 Jahr wurde das Ina Invest-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 17,85 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 56,022 Ina Invest-Aktien im Depot. Die gehaltenen Ina Invest-Anteile wären am 20.09.2024 1 036,41 CHF wert, da der Schlussstand 18,50 CHF betrug. Damit hätte sich die Investition um 3,64 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Ina Invest belief sich zuletzt auf 179,40 Mio. CHF. Am 12.06.2020 wagte die Ina Invest-Aktie an der Börse SWX den Sprung aufs Parkett. Zum Börsendebüt der Ina Invest-Aktie wurde der Erstkurs mit 23,00 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at