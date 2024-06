SPI-Wert Ina Invest-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Ina Invest-Investment von vor einem Jahr verdient

Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit Ina Invest-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Ina Invest-Aktie bei 18,20 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Ina Invest-Aktie investiert, befänden sich nun 5,495 Ina Invest-Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 102,20 CHF, da sich der Wert einer Ina Invest-Aktie am 31.05.2024 auf 18,60 CHF belief. Das entspricht einem Plus von 2,20 Prozent.

Der Ina Invest-Wert an der Börse wurde auf 180,88 Mio. CHF beziffert. Das Börsendebüt der Ina Invest-Aktie fand am 12.06.2020 an der Börse SWX statt. Ihren ersten Handelstag begann die Ina Invest-Aktie bei 23,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

