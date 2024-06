SPI-Wert Lalique-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Lalique-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren Lalique-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Lalique-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Lalique-Aktie letztlich bei 35,00 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 2,857 Lalique-Papiere. Die gehaltenen Lalique-Papiere wären am 04.06.2024 113,14 CHF wert, da der Schlussstand 39,60 CHF betrug. Das entspricht einem Zuwachs um 13,14 Prozent.

Der Lalique-Wert an der Börse wurde auf 303,10 Mio. CHF beziffert. Lalique-Papiere wurden am 25.06.2018 zum ersten Mal an der Börse SWX gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer Lalique-Aktie auf 51,00 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at