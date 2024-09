SPI-Wert lastminutecom-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in lastminutecom von vor einem Jahr bedeutet

Wer vor Jahren in lastminutecom eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Am 18.09.2023 wurden lastminutecom-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 24,95 CHF. Wer vor 1 Jahr 1 000 CHF in die lastminutecom-Aktie investiert hat, hat nun 40,080 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 19,20 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 769,54 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments -23,05 Prozent.

Zuletzt ergab sich für lastminutecom eine Börsenbewertung in Höhe von 200,97 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at