SPI-Wert Liechtensteinische Landesbank-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Liechtensteinische Landesbank-Investment von vor einem Jahr verdient

Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem Liechtensteinische Landesbank-Papier statt. Der Schlusskurs der Liechtensteinische Landesbank-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 61,10 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in das Liechtensteinische Landesbank-Papier investiert hätte, hätte er nun 16,367 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 12.08.2024 auf 75,20 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 230,77 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 23,08 Prozent angezogen.

Der Liechtensteinische Landesbank-Wert an der Börse wurde auf 2,29 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at