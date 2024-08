SPI-Wert Medacta-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Medacta-Investment von vor einem Jahr verdient

Anleger, die vor Jahren in Medacta-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 23.08.2023 wurden Medacta-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Medacta-Aktie bei 122,80 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die Medacta-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 8,143 Medacta-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 22.08.2024 1 061,89 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 130,40 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 6,19 Prozent vermehrt.

Ein Medacta-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 104,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

