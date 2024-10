SPI-Wert Medmix-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Medmix von vor 3 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Investment in Medmix-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der Medmix-Aktie statt. Der Schlusskurs des Medmix-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 44,00 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Medmix-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 2,273 Medmix-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 22,57 CHF, da sich der Wert einer Medmix-Aktie am 22.10.2024 auf 9,93 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments -77,43 Prozent.

Jüngst verzeichnete Medmix eine Marktkapitalisierung von 410,07 Mio. CHF. Der erste Handelstag der Medmix-Papiere an der Börse SWX war der 30.09.2021. Zum Börsendebüt des Medmix-Papiers wurde der Erstkurs mit 45,00 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at