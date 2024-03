SPI-Wert Meyer Burger-Aktie: So viel Verlust hätte ein Meyer Burger-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Meyer Burger-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Am 18.03.2019 wurden Meyer Burger-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Meyer Burger-Aktie bei 0,33 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die Meyer Burger-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 3 044,511 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 147,96 CHF, da sich der Wert eines Meyer Burger-Papiers am 15.03.2024 auf 0,05 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 85,20 Prozent vermindert.

Alle Meyer Burger-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 174,13 Mio. CHF. Am 11.05.2006 wagte die Meyer Burger-Aktie an der Börse SWX den Sprung aufs Parkett. Damals wurde der erste Kurs eines Meyer Burger-Anteils bei 43,50 CHF festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

