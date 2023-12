SPI-Wert ONE swiss bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ONE swiss bank von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen Investment in ONE swiss bank-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit ONE swiss bank-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war die ONE swiss bank-Aktie an diesem Tag 1,40 CHF wert. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 714,286 ONE swiss bank-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.12.2023 gerechnet (2,84 CHF), wäre das Investment nun 2 028,57 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +102,86 Prozent.

Zuletzt ergab sich für ONE swiss bank eine Börsenbewertung in Höhe von 44,57 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at