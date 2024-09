SPI-Wert Perrot Duval SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Perrot Duval SA von vor einem Jahr eingebracht

Vor 1 Jahr wurden Perrot Duval SA-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 79,00 CHF wert. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die Perrot Duval SA-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 126,582 Perrot Duval SA-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 8 164,56 CHF, da sich der Wert einer Perrot Duval SA-Aktie am 05.09.2024 auf 64,50 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments -18,35 Prozent.

Der Börsenwert von Perrot Duval SA belief sich jüngst auf 8,60 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at