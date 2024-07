SPI-Wert PLAZZA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PLAZZA von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in PLAZZA-Aktien gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden PLAZZA-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die PLAZZA-Aktie an diesem Tag 251,00 CHF wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 39,841 PLAZZA-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des PLAZZA-Papiers auf 305,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 151,39 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments +21,51 Prozent.

Der PLAZZA-Wert an der Börse wurde auf 628,89 Mio. CHF beziffert. Die PLAZZA-Aktie ging am 26.06.2015 an die Börse SWX. Den ersten Handelstag begann der PLAZZA-Anteilsschein bei 222,40 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at