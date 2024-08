SPI-Wert PLAZZA-Aktie: So viel Verlust hätte ein PLAZZA-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in PLAZZA eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit PLAZZA-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 335,00 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die PLAZZA-Aktie investiert, befänden sich nun 0,299 PLAZZA-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen PLAZZA-Anteile wären am 26.08.2024 94,03 CHF wert, da der Schlussstand 315,00 CHF betrug. Das entspricht einer Abnahme von 5,97 Prozent.

Der Börsenwert von PLAZZA belief sich jüngst auf 650,12 Mio. CHF. Der erste Handelstag der PLAZZA-Anteile an der Börse SWX war der 26.06.2015. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines PLAZZA-Papiers auf 222,40 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at