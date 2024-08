SPI-Wert Private Equity-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Private Equity von vor 3 Jahren eingebracht

Die Private Equity-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 82,50 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in das Private Equity-Papier investiert hätte, befänden sich nun 121,212 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 27.08.2024 8 848,48 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 73,00 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 11,52 Prozent verkleinert.

Insgesamt war Private Equity zuletzt 180,18 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at