SPI-Wert Roche-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Roche-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Roche-Aktie gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Roche-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 261,25 CHF. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 CHF in die Roche-Aktie investierten, hätten nun 3,828 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Roche-Papiere wären am 25.07.2024 1 167,46 CHF wert, da der Schlussstand 305,00 CHF betrug. Das entspricht einem Zuwachs um 16,75 Prozent.

Zuletzt verbuchte Roche einen Börsenwert von 236,38 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at