SPI-Wert Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Sankt Galler Kantonalbank (N)-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit Sankt Galler Kantonalbank (N)-Anteilen statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 361,24 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in das Sankt Galler Kantonalbank (N)-Papier investiert hätte, hätte er nun 2,768 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktien wären am 16.04.2024 1 305,24 CHF wert, da der Schlussstand 471,50 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 30,52 Prozent vermehrt.

Alle Sankt Galler Kantonalbank (N)-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,87 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at