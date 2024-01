SPI-Wert Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Sankt Galler Kantonalbank (N) von vor 10 Jahren verdient

Wer vor Jahren in Sankt Galler Kantonalbank (N) eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurde die Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 354,01 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 2,825 Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 23.01.2024 1 403,91 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 497,00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 40,39 Prozent gesteigert.

Der Sankt Galler Kantonalbank (N)-Wert an der Börse wurde auf 2,96 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at